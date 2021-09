Addio al sax di Pee Wee Ellis, maestro del funk

Si è spento nelle scorse ore all’età di 80 anni a seguito di complicazioni cardiache il grande sassofonista americano Alfred «PeeWee» Ellis. Originario della Florida, è stato una delle grandi colonne della scena funky-soul-R&B internazionale. Per anni componente fondamentale della band di James Brown (co-scrivendo con lui hit del calibro di Cold Sweat, Mother Popcorn e Say It Loud - I’m Black and I’m Proud) ha poi lavorato a lungo con Van Morrison e formato uno straordinario sodalizio con un altro grande sassofonista, Maceo Parker. Negli ultimi anni si è distinto per una vivace collaborazione con la band ticinese dei Re: Funk con cui ha effettuato molti concerti partecipando alla realizzazione del CD BorderLine.