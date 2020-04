Tra il 1970 e il 2005 Dahinden ha progettato una trentina di chiese in Svizzera, Germania, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, in Russia e in Uganda. Ha firmato nel 1970 la chiesa di Sant’Antonio a Wildegg (AG); nel 1972 la cattedrale Mityana Mityana Pilgrims’ Shrine a Mityana, in Uganda; nel 1973 la cattedrale The Uganda Martyrs Namugongo Shrine a Namugongo, in Uganda; nel 1974 il centro parrocchiale di Spiez (BE); nel 2002 la nuova basilica cattolica a San Pietroburgo, in Russia (in collaborazione con Rudolf Plech); nel 2003 la chiesa di San Francesco con convento a Bratislava in Slovacchia. Diverse anche le sue realizzazioni in Italia, tra di esse spiccano la chiesa di San Giuseppe a Monza (1976) e la chiesa di San Massimiliano Kolbe a Varese (1992).