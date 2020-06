Addio a Carl Reiner. L’attore comico, sceneggiatore, produttore televisivo, regista, commediografo e scrittore originario del Bronx a New York, è morto a 98 anni nella sua casa di Beverly Hills per cause naturali. Reiner, padre dell’attore Rob Reiner (nella foto insieme a lui), ha vinto nove Grammy in circa 70 anni di carriera ed il suo maggior successo è stato il The Dick Van Dyke Show, la sitcom in 158 episodi trasmessi per la prima volta nel corso di 5 stagioni dal 1961 al 1966. Era incentrata sulle vicende di Rob Petrie, sceneggiatore di uno show televisivo prodotto a Manhattan.