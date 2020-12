Si è spenta a 95 anni la «decana» del jazz elvetico, la cantane e ballerina americana (ma svizzera d’adozione) Othella Dallas. Ancora due anni fa, nell’estate del 2019, era stata tra le protagoniste di JazzAscona dove le era stato assegnato lo Swiss Jazz Award. Nativa di Memphis, Tennessee, Othella Dallas prima che una cantante era stata ballerina di successo a New York all’interno della scuola e della compagnia della celebre coreografa, attrice e ballerina Catherine Dunham che nel 1943 la notò durante un’esibizione scolastica a St. Louis. Trasferitasi in Francia nel 1949 dopo il matrimonio, aveva debuttato come cantante qualche anno più tardi nei jazz club di Parigi dove si era affermata condividendo il palco con celebrità del calibro di Duke Ellington (che scrisse anche alcune canzoni per lei) Sammy Davis jr, Nat King Cole, Quincy Jones, Sonny Stitt e King Kurtis. Negli anni 60 l’artista si era poi trasferita nel nostro Paese dove, pur scegliendo uno stile di vita più tranquillo e dando la priorità alla famiglia, aveva comunque continuato la sua carriera sia come cantante, con concerti e tournée in tutta Europa, sia come ballerina ed insegnante, fondando tra l’altro a Basilea una propria scuola, Othella Dallas Dance School. Nel 2008 Othella Dallas era stata poi protagonista di un fragoroso ritorno sulle scene musicali con l’album I Live The Life I Love, che la riportò nelle classifiche di vendita facendola conosce al grande pubblico che, da quel momento, ha iniziato a vedere in lei la Grand Old Lady del jazz, del blues e del funk: un ritorno di celebrità culminato due anni fa con l’assegnazione, ad Ascona, del prestigioso Swiss Jazz Award.