Per dare una mano a chi è alla ricerca di film di qualità, ha deciso di mettere a disposizione la sua collezione di Dvd, ma passa le sue giornate in sedute di lavoro via skype o davanti al computer. Il regista luganese Niccolò Castelli si interroga però anche sulle conseguenze che questa situazione di crisi potrà avere sul mondo del cinema. Ecco quel che ci ha raccontato.

Ha deciso di organizzare un servizio di prestiti per chi volesse vedere i Dvd della sua collezione: che tipo di film ha a disposizione?

«Tutti mi hanno sempre preso in giro perché io e un amico catalogavamo accuratamente tutti i Dvd e i BlueRay che acquistavamo, ma in questo caso questa mania mi è tornata utile perché ho potuto pubblicare senza problemi il catalogo sul mio sito (www.niccolocastelli.ch). Si può scegliere tra...