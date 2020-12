«Bisogna pur correre dei rischi se si vuol cambiare il mondo!» esclama il giovane ingegnere bolognese Giorgio Rosa (Elio Germano) rivolgendosi a chi lo invita alla prudenza, ma la sua non è una battuta a effetto, perché lui già da qualche anno sta lavorando letteralmente alla costruzione di un «mondo tutto suo» lontano dalla burocrazia ottusa che soffoca la sua geniale inventiva con regole e balzelli. Dove? A Rimini dove tintarella, trasgressione e tagliatelle fanno parte della stessa filosofia che si declina in spiaggia e nelle discoteche di questa mecca del turismo giovanile entusiasta di veder nascere in mezzo al mare, in acque internazionali, a poco più di undici chilometri dalla costa, un’isola artificiale su palafitte: «l’isola delle Rose», emblema di libertà aperto a tutti. È una storia...