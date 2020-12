Nerone un incendiario? Andiamoci piano, perché secondo Alberto Angela , pare che le cose siano diverse da come ci è stato insegnato. Lo sostiene in una trilogia storica di cui è appena stata pubblicata la prima parte: L’ultimo giorno di Roma (Harper Collins - Rai) il cui sottotitolo «Viaggio nella città di Nerone poco prima del grande incendio» ne chiarisce in parte il contenuto. Ma perché una trilogia? Ne abbiamo parlato con lo stesso Angela.

«Vista la quantità di informazioni e la bellezza delle descrizioni – ci spiega – ho deciso di fare tre volumi. Nel primo racconto la Roma com’era ai tempi di Nerone, una città molto medievale (palazzi antichi e vicoli stretti) che non conosciamo perché è andata bruciata. Tutte le persone che descrivo però sono molto vicine alla realtà. Il secondo...