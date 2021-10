La carriera Alexander Rae Baldwin III è il maggiore di quattro fratelli, tutti attori. Salito alla ribalta negli anni ‘80 con la soap della CBS Knots Landing , ha poi recitato in numerosi film e spettacoli televisivi. Ha ottenenuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui il ruolo di Jack Donaghy nella sitcom della NBC 30 Rock e il venditore Blake in Glengarry Glen Ross , l’adattamento per il piccolo schermo dell’opera teatrale di David Mamet vincitrice del premio Pulitzer nel 1984. Ha vinto due Emmy Award per 30 Rock .

Le controversie

Alcune volte Baldwin è stato ritratto dai media statunitensi come una testa calda e offensiva. Il suo talk show notturno Up Late with Alec Baldwin è stato troncato nel 2013 dopo che l’attore si è scusato per alcuni commenti che un gruppo per i diritti gay aveva descritto come omofobico. L’attore ha avuto anche alcuni problemi con la legge: nel 2018 è stato condannato per una rissa in un parcheggio a New York. E nel 2014 ha ricevuto una citazione per condotta indisciplinata dopo una discussione con la polizia che gli aveva impedito di andare in bicicletta in una strada a senso unico.