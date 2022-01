Aline, sesto lungometraggio dell’attrice, cantante, sceneggiatrice e regista francese Valérie Lemercier, è lontano mille miglia dal classico biopic in stile hollywoodiano, poiché ci dice altrettanto (se non di più) sulla sua artefice e sorprendente protagonista che sulla star internazionale della musica alla cui biografia è liberamente ispirato: Céline Dion. Il film potrà infatti piacere di più a chi non conosce particolarmente bene la vita e il repertorio della celebre cantante québecoise che ai fan più sfegatati, proprio perché non è la storia di Céline Dion ma quella di Aline Dieu, che le assomiglia per molti versi ma che per altri se ne discosta.

Umorista camaleonticaPer apprezzare nella giusta misura questa commedia drammatica bisogna però capire un po’ meglio chi sia Valérie Lemercier,...