Tre chitarre appartenute al rocker Eddie Van Halen, ex frontman dei Van Halen morto lo scorso sei ottobre, sono state vendure all’asta per un totale di 422 mila dollari. Tra i tre strumenti, una Kramer ‘Frankenstrat’ personalizzata è stata quella che ha ottenuto il maggior successo, battuta per una cifra di oltre 231 mila dollari. La vendita comprendeva altri strumenti e oggetti appartenuti a celebri artisti tra i quali Kurt Cobain, Elvis Presley, Michael Jackson, Lady Gaga, Madonna, Little Richard, Bob Marley, Jimi Hendrix. Alcune Fender di Kurt Cobain sono state vendute per un totale di 281 mila 600 dollari, mentre la prima chitarra di Bob Marley è stata battuta all’asta per 153 mila 600 dollari.