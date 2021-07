Secondo le previsioni, potrebbe essere battuto per un massimo di 12 milioni di sterline, circa 14 milioni di euro. Lo riporta la Bbc.

Intitolata «Testa di un orso», l’opera - che misura appena sette centimetri per sette - è stata realizzata più di 500 anni fa e potrebbe superare così il record di 8,1 milioni di sterline pagato nel 2001 per un altro disegno dell’artista, ‘Cavallo e cavaliere’. Il disegno offerto oggi online da Christie’s è appartenuto al pittore e collezionista Sir Thomas Lawrence, che lo vendette nel 1860 - sempre attraverso la casa d’aste londinese - per 2,5 sterline.