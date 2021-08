Da Chocolat a My bakery in Brooklyn, il mondo della pasticceria ha spesso fatto capolino nel cinema. A Locarno invece succede l’esatto contrario, con il Festival che è letteralmente entrato nelle pasticcerie della città, le quali propongono creazioni rigorosamente leopardate, con gusti a tema a seconda delle edizioni. Siamo andati alla ricerca dei dolci più curiosi e... gustosi, scoprendo come il connubio tra cinema e dolci sia forte e ricco di spunti.