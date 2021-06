Più di settanta concerti e 18 masterclass: questo il programma della XXV edizione del festival Ticino Musica che animerà la Svizzera italiana dal 18 al 31 luglio. Tre, come d’abitudine, i pilastri su cui si fonda la manifestazione: l’ampio cartellone concertistico, l’Academy con le sue masterclass e l’Opera studio internazionale «Silvio Varviso» che per molti cantanti è un importante trampolino di lancio. Ticino Musica ha inoltre sempre affiancato ai giovani musicisti dei maestri di fama internazionale con l’intento di permetter loro di crescere: un interscambio di esperienze che il pubblico potrà apprezzare nel ciclo di concerti dal titolo Grandi Maestri e Giovani Promesse. «Tra le proposte che segnalo con particolare piacere ci sono i recital serali di grandi maestri e di vincitori di concorsi internazionali in quanto questi musicisti, per trionfare, sono riusciti a battere una concorrenza feroce», spiega Gabor Meszaros, direttore artistico di Ticino Musica.