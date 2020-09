Il tempo scorre ma nella clessidra rimane qualche granello di sabbia. Fino al 13 settembre è ancora possibile partecipare al concorso letterario per racconti di genere fantastico indetto da Altroquando . Che portino con sé brividi horror o suggestioni fantascientifiche, psicologiche inquietudini o epica fantasy, la giuria non vede l’ora di leggerli.

Per decretare i vincitori fra le decine di racconti ricevuti finora e quelli che si aggiungeranno prima dello scadere del termine, Altroquando ha già chiamato i giurati Barbara Bottazzi (insegnante di scrittura creativa, direttrice didattica dei laboratori della Scuola Yanez e coordinatrice del blog letterario Gli amanti dei libri), Paolo Vandoni (regista e autore dei due cortometraggi di genere fantastico Alice in Stormland e Clonazioni Inc.) e Yuksel Degabriel (insegnante di inglese e italiano alle scuole medie e dottoranda presso l'Università di Losanna con una tesi sulla letteratura soprannaturale).