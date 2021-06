Possono venire dallo spazio, essere quelli del male o del terrore o anche appartenere a uno spettro che l’occhio umano non può percepire. Ma una cosa è certa: «Colori» è il tema della seconda edizione del concorso letterario di Altroquando per racconti fantastici.

I racconti dovranno avere una lunghezza compresa fra le 6.000 e le 10.000 battute (spazi inclusi) e dovranno essere inoltrati entro il 12 settembre 2021 all’indirizzo [email protected] Il regolamento del concorso, che trovate in allegato, è scaricabile anche dal sito www.altroquando.ch. I racconti vincitori saranno annunciati a novembre 2021.

Fantascienza, horror, weird, gotico... proprio come il tema dell’edizione 2021, il fantastico ha mille colori. Nata con lo scopo di divulgare tutte le forme e le declinazioni del genere fantastico, oltre al concorso letterario l’Associazione ticinese Altroquando ha in serbo per l’autunno ulteriori iniziative che verranno prossimamente comunicate.