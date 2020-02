«Sapevo che le polemiche fanno parte del Festival. Ma non mi hanno colpito o ferito perché sento di avere la coscienza a posto. Ho detto delle cose senza mancare di rispetto a nessuno e ho fatto delle scelte pensando solo alla musica». Amadeus, nella conferenza stampa che anticipa l’inizio di Sanremo (l’appuntamento è per domani sera, 4 febbraio), tenta di smorzare così le polemiche delle ultime settimane . «Avverto la responsabilità di questa 70. edizione - prosegue -, sin dall’inizio ho voluto che fosse un intreccio di emozioni che appartengono al passato, alla storia dei suoi 69 anni, e al presente, sperando che possa diventare una scommessa per il futuro».

A fare irruzione in sala stampa è poi stato Fiorello: «Non sono un ospite, Amadeus mi ha scelto soprattutto per l’aspetto fisico e mi ha detto che mi vuole al suo fianco, né avanti, né indietro». «Sanremo ha la capacità di trasformare le persone: lui batte tutti per generosità e bontà d’animo, invece il Festival lo ha trasformato in un mostro... Comunque Junior Cally l’ho invitato alla cresima di mia figlia», ha scherzato.