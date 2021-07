È uno dei registi più prolifici in circolazione (uno dei pochissimi a riuscire a girare un film quasi ogni anno), ma anche uno dei più eclettici, capace di affrontare tematiche molto diverse, partendo sempre da storie personali che riescono però sempre ad assumere una dimensione universale e per questo spesso anche popolare. Già selezionato più volte a Cannes (l’ultima volta nell’edizione-fantasma del 2020 con Eté 85), François Ozom ha presentato ieri in concorso il suo nuovo film Tout s’est bien passé. In questo caso il tema portante è la possibilità di morire dignitosamente per le persone debilitate da malattie irreversibili. Tema molto scottante in Francia, dove la legislazione è tuttora molto severa in materia. Il regista di Grâce à Dieu non si avvicina però al suo soggetto in modo astratto,...