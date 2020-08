C’è chi la considera trasgressiva, chi stravagante, chi originale, chi assolutamente geniale. C’è chi l’adora senza mezzi termini, altri che la leggono con parecchi pregiudizi, ma in qualunque modo la si voglia considerare, Amélie Nothomb è uno dei pochi fenomeni della letteratura internazionale, puro istinto narrativo e assoluta libertà di pensiero. Il suo recente Sete (Voland, 128 pagine, 16 €) è una storia di Gesù breve e incisiva alla quale la scrittrice francese affida un vibrante messaggio di umanità.

Signora Nothomb, che uomo è questo suo Gesù che si lamenta più degli altri mortali e vive la sua divinità come un’incombenza alla quale non può sottrarsi?«Lo scopo del libro è capire perché Gesù avesse accettato di essere crocifisso. Ero persuasa che Gesù fosse, come tutti noi, un essere...