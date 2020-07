Ci sono anche due ticinesi nella lista dei nuovi membri chiamati dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences che voteranno i prossimi Oscar. Si tratta del locarnese Amos Sussigan scelto nella categoria Short Films and Feature Animation e della biaschese Esmé Sciaroni nella categoria Makeup Artists and Hairstylists. I nuovi elettori chiamati dall’Academy sono 819, il che porta il totale dei votanti per i premi che verranno assegnati il 25 aprile 2021 ad oltre diecimila.