Anastacia si esibirà a Locarno

Anastacia si esibirà in concerto al Palexpo Fevi di Locarno il 29 settembre del 2022 in occasione del nuovo «I’m outta lockdown - The 22nd anniversary» European Tour 2022. L’artista americana sarà impegnata in un tour che attraverserà l’Europa per poi terminare nel Regno Unito. È il primo tour di Anastacia dal 2018, a sostegno del suo settimo album in studio, «Evolution». La cantante è un’icona pop globale che ha venduto, ad oggi, oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo collezionando nella sua carriera tantissimi successi multi-platino come «I'm Outta Love», «Left Outside Alone», «I Belong To You» e «Sick and Tired». I biglietti saranno in vendita dalle 10 di venerdì 26 novembre 2021 su www.biglietteria.ch. A partire da 16 anni, per assistere allo spettacolo è necessario presentare il certificato COVID e un documento di identità valido. Apertura porte: 19.30, inizio concerto: 20.30