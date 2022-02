A dimostrazione del fatto che la distribuzione cinematografica, non solo nella nostra regione, abbia accumulato un notevole ritardo dovuto all’oscuro periodo del lockdown, stanno giungendo solo ora nelle sale alcuni dei titoli più interessanti della selezione «virtuale» del Festival di Cannes 2020. Edizione che dovette essere cancellata a causa della pandemia, ma che se si fosse svolta non avrebbe di certo sfigurato rispetto alle altre. Dopo l’uscita, nei mesi scorsi, di The French Dispatch di Wes Anderson (poi presentato .sulla Croisette nel luglio 2021), di Soul di Pete Docter (solo online), di Druk di Thomas Vinterberg (vincitore dell’Oscar per la migliore produzione internazionale), di Eté 85 di François Ozon, del delizioso documentario The Truffle Hunters di Michael Dweck e Gregory Kershaw...