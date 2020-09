«Mantova come Locarno»: titolavamo così, su queste pagine un paio di anni fa, un articolo con il lancio della manifestazione letteraria che si tiene ogni anno in Italia nella città di Virgilio. Allora ci riferivamo alle scelte contenutistiche di scoperta e novità che il comitato organizzatore vi andava sempre più praticando, un po’ come Locarno che ne aveva sempre fatto la sua bandiera. Non immaginavamo che il paragone si sarebbe potuto estendere dai contenuti alla loro modulazione. Anche Festivaletteratura, come il Locarno Film Festival, ha infatti scelto/è stato costretto a diventare ibrido. Non ha rinunciato completamente alla sua dimensione dal vivo, ma ha dosato le presenze in un centinaio di eventi che si terranno con tutte le precauzioni del caso e una rigida politica di distribuzione...