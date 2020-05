È stato reso noto il programma di «We Are One: A Global Film Festival», primo evento cinematografico interamente online promosso dal Tribeca Film Festival e curato da 21 dei principali festival internazionali, tra cui anche il Locarno Film Festival. La rassegna, in programma dal 29 maggio al 7 giugno, prevede la programmazione di più di 100 film provenienti da 35 Paesi, oltre a conferenze, contenuti VR e performance musicali che per 10 giorni saranno disponibili su YouTube (YouTube.com/WeAreOne) coinvolgendo artisti, creatori, curatori e naturalmente il pubblico, che potrà accedere gratuitamente a tutti i contenuti.