Il coronavirus miete un’altra vittima illustre tra le grandi manifestazioni estive svizzere. Il Montreux Jazz Festival ha infatti annunciato che, a causa della pandemia, dovrà rinunciare alla sua edizione 2020. È la prima volta che accade in 53 anni di storia.

L’organizzazione ha comunicato stamane la propria decisione, esprimendo «profondo rammarico». Ieri anche il Paléo Festival di Nyon (VD) aveva dovuto gettare la spugna.

Il Montreux Jazz era in programma dal 3 al 18 luglio. La programmazione prevista sarà in parte spostata al 2021, quando l’evento musicale si svolgerà dal 2 al 17 luglio.

Sebbene il Consiglio federale non abbia vietato ufficialmente grandi appuntamenti come quello vodese, tenendo conto delle misure di igiene e della distanza sociale da rispettare «è impossibile ipotizzare di procedere con una manifestazione come la nostra», ha commentato all’agenzia Keystone-ATS il patron Mathieu Jaton.

«È una situazione alla quale ci preparavamo da qualche giorno», ha proseguito Jaton, «da quando abbiamo cominciato a vedere che molti festival in programma entro fine agosto in Svizzera e all’estero venivano annullati». Inoltre, stando al direttore, in un contesto simile è impensabile procedere con tutte le operazioni di allestimento, che devono iniziare almeno due mesi prima dell’apertura.

«È un colpo duro», non si è nascosto Jaton, «ma cercheremo di trovare delle soluzioni per risollevarci l’anno prossimo». Le conseguenze finanziarie saranno pesanti su un budget che si aggira tra i 28 e i 30 milioni di franchi: «Nel 2020 non avremo alcun introito senza sponsor, vendita di biglietti, cibo e bevande», ha sottolineato il numero uno del Montreux Jazz.

Il festival si concentrerà ora sulla possibilità di assicurare per il 2021 un line-up quantomeno simile a quello del 2020. Per questa edizione erano già stati annunciati i concerti di Lionel Richie e Brittany Howard (8 luglio) e di Lenny Kravitz e i Black Pumas (13 luglio). I detentori dei biglietti verranno informati prossimamente.

