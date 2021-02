Anche in questo caso, insomma, la Disney invece di rimuovere il contenuto vuole riconoscerne «l’impatto dannoso» e «imparare da esso». Favorendo la conversazione «per creare un futuro più inclusivo insieme». La Disney non ha specificato cosa ritiene offensivo. Al suo interno, sono rappresentate alcune minoranze fra cui gli asiatici oltre ad un senzatetto chiamato Oscar the Grouch, che vive in un bidone della spazzatura e il cui scopo – venendo allo show – è insegnare al pubblico che anche una persona poco gradevole può essere premurosa e altruista. Nella quinta stagione, per contro, il cantante Johnny Cash si è esibito con alle spalle una bandiera confederata.

Le reazioni, sui social, non si sono fatte attendere. «È tempo di fare i bagagli» e di lasciare Disney+, ha scritto un utente su Twitter. Altri, invece, hanno usato delle gif animate tratte proprio dallo show per esprimere la loro incredulità. Come noto, la Disney ha ritenuto offensivi anche alcuni contenuti presenti in capolavori come Aristogatti, Dumbo, Peter Pan, come pure Robinson nell’isola dei corsari.