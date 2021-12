Una collezione di film curata e presentata dal direttore della cineteca Frédéric Maire, che si integra nel progetto Ticino in film , uno spazio dedicato sul nuovo sito web della TFC, che vuole dare spazio al cinema girato sul territorio. Un luogo virtuale dove chi è interessato a quel che avviene davanti e dietro la cinepresa a sud delle Alpi viene guidato alla scoperta di numerose pellicole secondo criteri ed elementi di catalogazione di facile navigazione. Ticino in Film permette di fra scoprire meglio le location e le «atmosfere» ticinesi attraverso un vero e proprio sguardo cinematografico sul territorio e, al contempo, di valorizzare quanto è stato prodotto in passato e quanto viene fatto oggi.

«Il Ticino e il cinema convivono da tanto tempo in un insieme di contraddizioni - ha commentato Frédéric Maire -. Da un lato, il Ticino ospita dal 1946, a Locarno, uno dei più importanti Festival del film a livello internazionale, dove approdano ogni anno i più grandi artisti del mondo. Numerosissimi sono inoltre i film stranieri o svizzeri tedeschi girati in Ticino, dove trovano una forma di modellino dell’Italia con tutti i vantaggi della Svizzera. Ma tanti talenti del cinema ticinesi – registi, tecnici, attori – sono spesso partiti chi in Svizzera interna, chi all’estero, per continuare la loro carriera. Per fortuna, negli ultimi decenni, un insieme di strutture si sono sviluppate permettendo di girare e post-produrre il suono e l’immagine in loco. Tanti produttori hanno dimostrano una grande vitalità di creazione in questo piccolo territorio, permettendo a numerosi autori ticinesi di fare sentire la loro voce. Insomma: questo piccolo territorio nel bel mezzo dell’Europa ha dato tanto al cinema».