Con l’allarme sulla diffusione del coronavirus lanciato lo scorso dicembre dalla Cina, il mondo ha iniziato a confrontarsi con una delle peggiori emergenze sanitarie del secolo. In questo contesto, anche il settore culturale sta vivendo un momento difficile, segnato dall’annullamento di tutte le iniziative programmate in queste settimane. Dall’inizio di marzo, l’Agenda curata dall’Osservatorio culturale del Cantone Ticino ha preso atto della cancellazione di quasi 300 eventi programmati. È Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport comunica quindi che è stata potenziata l’offerta virtuale anche nella Svizzera italiana.

Da alcune settimane l’unico canale per accedere all’offerta culturale rimane quello digitale. Una soluzione certamente meno soddisfacente rispetto alle pratiche tradizionali, ma che in un periodo di isolamento può comunque offrire diversi spunti interessanti. Ed è così che numerosi attori di portata internazionale si sono mossi, migliorando la propria offerta di contenuti e visite virtuali. Ne sono un esempio il Louvre di Parigi e il Metropolitan museum of art di New York. Ma non sono solo i musei ad essersi attivati su questo fronte: è facile assistere virtualmente a un concerto al Teatro La Fenice di Venezia o della Berliner Philharmoniker.