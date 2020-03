È stata una decisione difficile quella presa dal Comitato organizzativo della Festa della Musica di Mendrisio che, a fronte degli sviluppi della pandemia difficili da prevedere, si è visto costretto ad annullare la manifestazione in programma per il 26 e il 27 giugno. «L’ipotesi di posticipare l’evento è stata presa in considerazione - scrive il Comitato in una nota -. Per favorire altre associazioni attive nel Mendrisiotto, la cui attività dipende da eventi locali, sagre di paese, ecc., si è preferito rinunciare a percorrere questa strada. Sul tavolo restano aperte diverse opzioni per far sì che il 2020 non resti orfano della manifestazione. Il comitato organizzativo sta vagliando la possibilità di proporre un evento più piccolo nei mesi autunnali, per poter dare spazio a musicisti emergenti, sostenere le attività commerciali del nucleo storico, i bar e i ristoranti nonché i food truck».