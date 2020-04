Alla luce della sospensione dell’attività concertistica, il centro culturale LAC Lugano Arte e Cultura amplia la sua proposta digitale per consentire a grandi e piccoli appassionati e curiosi di restare a casa in compagnia delle sette note. Così, oltre ad aprire le porte delle proprie abitazioni, si legge in una nota del centro culturale, i musicisti dell’Orchestra della Svizzera italiana fanno oggi visita a tutti coloro – bambini, ragazzi e famiglie - che hanno voglia di mettersi in gioco e scoprire i segreti di un’orchestra. Come? Attraverso LAC orchestra.

LAC orchestra è nata da un’idea dell’Orchestra della Svizzera italiana trasformata nel 2017 dalla Mediazione culturale del LAC, in collaborazione con gli esperti di educazione musicale del DECS, in una piattaforma web per le scuole, che in questo momento possono usufruirne come utile strumento per la didattica online.

Ora, adattata nella modalità e sviluppata anche in un’applicazione per tablet (iOS e Android), LAC orchestra è disponibile per il pubblico in generale che, attraverso i diversi elementi che la compongono, potranno avvicinarsi alla musica e all’OSI divertendosi, mettendosi alla prova e sfidando amici e utenti: Con il gioco interattivo sarà infatti possibile imparare a conoscere gli strumenti, i diversi materiali multimediali aiuteranno invece a scoprire l’orchestra residente, mentre le schede didattiche consentiranno di approfondire alcuni argomenti.

LAC orchestra è stata realizzata grazie al sostegno di UBS, partner principale LAC edu e ha visto la collaborazione del Dipartimento Educazione Cultura e Sport e l’Ufficio dell’insegnamento medio della Repubblica e Cantone Ticino, della RSI Radiotelevisione svizzera che ha messo a disposizione i suoi archivi, e di CORSI (Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera) per il sostegno iniziale dell’idea dell’OSI.

©CdT.ch - Riproduzione riservata