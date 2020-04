Si arricchisce sempre più il cartellone virtuale di Lugano Arte e Cultura. Oltre a riproporre sulla sua pagina Facebook la serie di video-esibizioni A casa dei musicisti dell’Orchestra della Svizzera italiana, il LAC porta ora il teatro direttamente nelle abitazioni degli spettatori. «Ogni settimana alzeremo il sipario su uno spettacolo diverso che trasmetteremo in streaming integralmente sul nostro canale Youtube», fa sapere il Centro culturale, che invita così il pubblico a visitare la sua «Sala Teatro virtuale» per riscoprire le sue produzioni più importanti realizzate negli ultimi anni. Il primo spettacolo a essere riproposto in streaming (fino a venerdì 10 aprile) è il Gabbiano di Anton Čechov, nell’adattamento e per la regia di Carmelo Rifici. Dall’11 al 17 aprile, invece, è possibile (ri)vedere Ifigenia, liberata (foto © Masiar Pasquali). Lo spettacolo, che era in cartellone al LAC il 29 aprile e che a causa del coronavirus è stato annullato, segna l’inizio dell’indagine che il regista Carmelo Rifici, insieme alla drammaturga Angela Demattè, propone al pubblico chiamando Eraclito, Omero, Eschilo, Sofocle, Euripide, René Girard, Antico e Nuovo Testamento a fornire storie e riflessioni sulla violenza dell’uomo come realtà inestirpabile e mistero senza fine.