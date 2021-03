Venerdì 19 marzo esce il terzo disco di Andrea Bignasca. S’intitola Keep Me From Drowning (Radicalis Music) ma questo lo sapevamo già da qualche settimana. Negli ultimi mesi poi abbiamo imparato a conoscere la maggior parte delle canzoni che lo compongono: il primo singolo Where Things Grow Mean ci era infatti arrivato l’aprile scorso, seguito da altri cinque, che a intervalli sempre più ravvicinati ci hanno portati fino ad oggi, la vigilia della pubblicazione dell’album completo. Degli undici brani del disco quindi ne conosciamo già sei e dando uno sguardo alla tracklist finale scopriamo che appartengono quasi tutti alla prima metà dell’album (in altri tempi il lato A) cosa che potrebbe invogliare qualcuno a fare il cosiddetto skip, che personalmente sconsiglio, specialmente in questo caso. Se è vero che nel primo disco ci sono le idee di una vita e che «il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista» allora è altrettanto vero che è nel terzo disco che si vede se l’artista in questione ha davvero fiato. E in questo caso il fiato c’è, anzi, sembra addirittura che in Keep Me From Drowning Andrea Bignasca abbia trovato un nuovo ritmo, più stabile, più naturale, capace addirittura di abbattere delle sue personali barriere. Non a caso ha deciso di riprendere in mano le bacchette per suonare la batteria, suo strumento d’infanzia, in Nothing On You mentre in Let My Heart At A Rest Stop lascia un bel regalo che spiazzerà molti ma farà piacere a tutti sentire. Una piccola e piacevole conferma che potrebbe... cantare in italiano. Insomma, l’impressione è che Andrea stia trovando la sua dimensione musicale e allo stesso tempo che abbia già però trovato la sua voce. Nel disco ci sono le sperimentazioni che abbiamo già metabolizzato, come la drum machine in Most Times, ma che nell’ascolto complessivo cambiano peso ed energia, come la titletrack, che ritroviamo a tre quarti del viaggio d’ascolto, con qualità alterate e rafforzate. How To Love, l’unica inedita nella prima metà del disco, si incastra alla perfezione nella sequenza iniziale e rivela come potenzialmente i singoli non avranno fine una volta uscito l’album. Idem per Stranded che apre una sequenza finale tutta da scoprire, esplorare e gustare fino alla naturale conclusione, con voce e chitarra in That Place. L’ascolto completo conferma quello che già sapevo: Keep Me From Drowning è un disco da consumare dall’inizio alla fine, tutto d’un fiato. A ripetizione poi se, come me, rimarrete catturati da quello che Andrea ha cristallizzato in musica e impacchettato in questi ultimi mesi di pandemia, assenza di live, registrazioni a distanza e il costante viavai tra Svizzera e Portogallo, dove le canzoni sono state scritte. Una delle missioni dichiarate del disco era «rendere voce e melodia re e regina della canzone». Missione compiuta.