Da tempo Andrea Bignasca è uscito dal novero delle promesse per entrare in quello delle realtà della scena musicale elvetica. Scena che, come nel resto del mondo, sta vivendo un’ impasse che non impedisce però alla creatività di manifestarsi. Nel caso del cantautore luganese con un nuovo singolo, Where Things Grow Mean che arriva ad un anno e mezzo da Murder, Cd in cui aveva dato una svolta energica al suo rock sound. Lo abbiamo incontrato.

Anzitutto: come sta vivendo, da musicista, questa quarantena?«Per il momento in modo tranquillo. Da alcuni anni ho infatti tipi di vita: una vagabonda durante il periodo dei concerti e una estremamente sedentaria a casa. Sono infatti un tipo abbastanza solitario e quando non suono mi piace starmene per i fatti miei, limitando al massimo le uscite. Visto...