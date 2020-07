Il nome di Andrea Fazioli è, per i lettori, legato a quello di Elia Contini, l’investigatore privato al centro di molti suoi romanzi di successo. Nell’universo letterario dell’autore bellinzonese fa ora la comparsa un nuovo personaggio. Anzi due: l’ex commissario della polizia cantonale ticinese Giorgio Robbiani e la sua insolita assistente, la tunisina Zaynab Ammar, protagonisti de Il commissario e la badante (in uscita domani per l’editore Guanda): una novità per Fazioli anche stilistica, essendo il libro una via di mezzo tra la raccolta di racconti ed il romanzo vero e proprio.

Come mai la scelta di questo inedito format, ossia una raccolta di racconti brevi che si dipanano come un romanzo?«La mia scrittura ha sempre avuto diverse anime, sebbene non tutte abbiano trovato una manifestazione...