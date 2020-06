La ventunesima edizione del Festival Internazionale di narrazione di Arzo, quest’anno, non avrà luogo. È questa la decisione che il comitato artistico del festival ha, da poco, reso nota.

Ma, oggi, organizzare la manifestazione significherebbe rinunciare ad una delle sue componenti essenziali. «Il Festival di Arzo è un evento culturale di comunità, che abita un territorio in una modalità di prossimità e vicinanza, dove l’incontro tra artisti, spettatori e organizzatori avviene non solo tra le vie, i giardini e la piazza del paese, ma anche, e soprattutto, nei cortili, spazi privati degli abitanti che vengono aperti a tutti».

Per Claudio Fenaroli, Amanda Ostinelli e Natalia Lepori, direttori artistici del festival, conciliare il dovuto rispetto delle norme e tutela della salute pubblica con la vocazione del festival, non è allora una condizione praticabile.

L’operazione, inoltre, risulterebbe difficilmente sostenibile anche da un punto di vista organizzativo ed economico: il rispetto delle norme di distanziamento fisico e di tracciamento imporrebbe infatti un’organizzazione eccessivamente onerosa per gli allestimenti degli spazi destinati agli spettacoli, per l’accoglienza di artisti, tecnici e personale organizzativo e per la gestione del pubblico.