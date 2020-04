A causa della pandemia di coronavirus, salta anche l’appuntamento estivo con JazzAscona. Come comunicato dalla presidenza e dal comitato organizzatore «l’edizione 2020, prevista dal 25 giugno al 4 luglio, non potrà avere luogo».

La decisione «è stata presa a malincuore, constatata l’impossibilità per una manifestazione della portata di JazzAscona di garantire quelle disposizioni di igiene e distanziamento sociale che le autorità politiche e sanitarie competenti prevedono per l’estate a venire. All’imperativo di salvaguardare la salute pubblica, si aggiungono poi difficoltà organizzative di varia natura, prevedibili difficoltà di viaggio per i numerosi musicisti provenienti da New Orleans e l’annullamento delle tournée di importanti artisti che erano in cartellone ad Ascona».