«A causa dell’odierno sviluppo del virus in orchestra e di conseguenti isolamenti - si legge in una nota stampa - ci troviamo purtroppo costretti ad annullare il tanto atteso Concerto di San Silvestro. Il programma stabilito per questo grande evento a queste condizioni non può essere suonato. Siamo molto dispiaciuti ma vi auguriamo dal cuore un Felice Anno Nuovo». Riguardo al numero di infezioni all’interno della formazione e allo stato di salute dei musicisti, gli organizzatori non hanno preferito non rilasciare informazioni per proteggere la privacy degli artisti.