A causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche, il concerto open air di questa sera dell'Orchestra della Svizzera italiana (OSI) con Markus Poschner è stato annullato. La replica di domani, sabato 29 agosto sempre alle ore 21 - comunica il LAC in una nota - per il momento risulta mantenuta, ma la clientela è comunque invitata a monitorare eventuali aggiornamenti sul sito www.luganolac.ch e www.osi.swiss. Ci sarà una data aggiuntiva del concerto, domenica 30 agosto alle ore 18, per la quale è necessario prenotare nuovamente il proprio posto. I biglietti prenotati per questa sera perdono infatti la loro validità e non saranno accettati. Le prenotazioni aprono sabato 29 agosto alle ore 18 sul sito www.luganolac.ch .