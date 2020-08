LAC Lugano Arte e Cultura informa tuttavia che ci sarà una data aggiuntiva del concerto, domani domenica 30 agosto alle ore 18, per la quale è necessario prenotare nuovamente il proprio posto. I biglietti prenotati per questa sera perdono infatti la loro validità e non saranno accettati.

Il programma del concerto rimane il medesimo, con la Nona Sinfonia di Dvoøák, la celebre Sinfonia Dal Nuovo Mondo, che il pubblico ha scelto in un sondaggio estivo come brano preferito per il nuovo avvio dell’OSI. La Sinfonia verrà preceduta dall’ouverture dall'opera Guglielmo Tell di Gioachino Rossini.