L’annullamento delle proiezioni scolastiche, «uno dei pilastri della manifestazione», ha giocato un ruolo fondamentale per la decisione, spiega un comunicato del FIFF. Si stanno esaminando le eventualità di uno svolgimento on line oppure di proiezioni speciali durante tutto l’anno sui temi di questa edizione o anche proiezioni scolastiche. Il pubblico può conservare i biglietti o ottenere un rimborso, aggiunge la nota.

L’attrice italiana Claudia Cardinale doveva essere fra gli ospiti della 34. del FIFF. Il festival si preparava ad accogliere altre due note figure: il regista americano e Premio Oscar William Friedkin (The Exorcist and French Connection), attraverso una discussione a distanza, e l’attrice tedesco-turca Meryem Uzerli (The Magnificent Century e A Case for Two).