Il Comitato tecnico scientifico (Cts) italiano per l’emergenza coronavirus ha dato il suo via libera al Festival di Sanremo. Gli esperti, secondo quanto si apprende, hanno approvato il protocollo presentato dalla Rai che prevede lo svolgimento dell’evento senza spettatori e tutta una serie di misure riorganizzative del teatro Ariston per ridurre le possibilità di contagio.