Da domani a domenica sarà ospite del Teatro Sociale di Bellinzona per la proiezione del film Anime salve, dedicato alla storia ultratrentennale della sua Compagnia della Fortezza di Volterra (domani alle 20.45), per un concerto spettacolo insieme ad Andrea Salvadori (Il Figlio della Tempesta, venerdì alle 20.45) e per un laboratorio rivolto ad un gruppo di attori.

Armando Punzo,...