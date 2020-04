«Il 12 agosto del 2000 il sottomarino russo K-141 Kursk affondò nel mare di Barents, a Nord della Russia - scrive la band in un comunicato stampa dedicato al lancio del singolo - . Morirono tutti i 118 membri dell’equipaggio, la maggior parte poco dopo l’esplosione, mentre almeno 23 tra ufficiali e marinai riuscirono a rifugiarsi nella parte posteriore dello scafo per alcune ore fino a quando anche questi, una volta finito l’ossigeno, si dovettero arrendere al destino. Per 48 ore il governo russo non spiegò l’accaduto. I tentativi di salvataggio furono tardivi e purtroppo vani. Fu una tragedia che sconvolse tutto il mondo ed un episodio indelebile nella memoria di tutti. Noi - prosegue il gruppo musicale - nel 2000 muovevamo i nostri primi passi artistici. A distanza di 20 anni ci troviamo nel mezzo di una pandemia che a sua volta sta soffocando il mondo intero. Con questo brano vogliamo rendere omaggio a tutti quelli che, come i ragazzi del Kursk e come i tanti migranti che non ce l’hanno fatta, sono “aggrappati ai ricordi che lasciano senza respiro. Quel respiro che ora, sfiniti, manca davvero”. Il brano è stato scritto ed arrangiato in questo periodo di emergenza ed è stato registrato da ognuno di noi con una strumentazione, tecnica e musicale, di necessità e totale circostanza. Ci piaceva l’idea di pubblicare Kursk in questo modo, diretto ed immediato, e così abbiamo fatto».