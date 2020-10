Simonetta Sommaruga nel 2020 ha assunto la presidenza della Confederazione elvetica e questo suo anno, in particolare, lo ha dedicato alla cultura. «La cultura – aveva affermato Simonetta Sommaruga spiegando le sue intenzioni poco prima di entrare in carica – è ciò che tiene uniti. In un Paese plurilingue e diversificato, essa è nel contempo un collante e una ricchezza». La consigliera federale e presidente della Confederazione ha quindi scelto 12 brani musicali per accompagnare questo 2020, pezzi che «sono simbolo della nostra varietà». E fra questi anche quello cantato dall’artista di casa nostra Raissa Avilés, nata e cresciuta in Ticino e il cui padre è di origine messicana.