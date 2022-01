«In seguito ad un processo di selezione, e dopo l’accordo del suo Consiglio di amministrazione, la RMN-GP ha scelto il gruppo MCH per l’organizzazione di una fiera d’arte contemporanea», ha indicato il Grand Palais in una nota odierna.

La RMN-GP ha inoltre scelto RX France, filiale dell’anglo-olandese RX, per organizzare una fiera d’arte fotografica internazionale, che rimane in mano a Paris Photo, ha precisato.

L’obiettivo della RMN-GP è quello di rafforzare la sua «portata globale» preservando la «specificità» di Parigi e della Francia per quanto riguarda l’arte contemporanea, ha spiegato all’agenzia stampa francese AFP. Essa desidera inoltre «creare delle passerelle» tra arte contemporanea e altre industrie culturali come il digitale, la moda, l’edizione e i videogiochi.

MCH e RX, unici in lizza, si erano candidati per i due periodi tradizionalmente dedicati alla Fiac e a Paris Photo, che esistono rispettivamente da 47 e 24 anni e sono in programma annualmente nella capitale francese in ottobre e novembre.