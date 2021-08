Art Basel torna a settembre con più di 270 gallerie

Art Basel presenterà anche 62 opere d’arte su grande scala nel quadro di Unlimited, hanno precisato oggi gli organizzatori. Il centro di Basilea accoglierà inoltre 20 progetti in luoghi pubblici e privati nell’ambito di Parcours.

La concezione e la logistica della manifestazione verranno adattate per garantire un ambiente sicuro, sottolinea un comunicato. Per visitare la fiera sarà necessario essere in possesso di un Certificato Covid-19.