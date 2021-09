La fiera Art Basel edizione 2021, la prima dopo il rinvio di quella del 2020 a causa della pandemia, si chiude domenica. Il pubblico ha risposto «presente» nonostante tutte le misure sanitarie. C’è chi l’ha trovata in un «tono minore», ma tra le quasi trecento gallerie e gli oltre sessanta lavori presentati nella sezione «Unlimited» le stranezze non sono certo mancate. «Senza limiti» è il titolo dell’area della fiera che le ospita, un nome che è tutto un programma: nessun vincolo alle dimensioni, ai materiali e ai loro... prezzi. (Guarda il video in allegato a quest’articolo).

«Ononimo», 1973 — Alighiero Boetti Se avete mai pasticciato con una penna biro, lasciate perdere! Alighiero Boetti lo fa di professione. Anche se, in realtà, assume altre persone che eseguono il lavoro al posto suo, un po’ come faceva Andy Warhol, ma sotto rigide indicazioni. Questi fogli enormi da lontano possono sembrare semplici sfumature blu, ma da vicino si capisce che sono ricoperti da tanti brevi tratti fitti fitti, realizzati—appunto—con una comune penna economica! Se avete... dai due ai tre milioni di dollari, si può iniziare a discutere.

«Untitled (Bread House)», 2004-2006 — Urs Fischer

Chissà quante volte guardando delle opere d’arte contemporanee vi sarete detti: «Questo posso farlo pure io!». Beh, non penso sia così nel caso di questo lavoro dello zurighese Urs Fischer, che oggi vive a Los Angeles. Ecco una casetta costruita usando come materiale principale... del pane! Pane vero! Filoni, michette, parigini... la struttura è in legno e della materia prima “fresca” è aggiunto di tanto in tanto.

Sempre tra i due e i tre milioni di dollari.