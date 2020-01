Quando ho voglia di rilassarmi leggo un saggio di Engels, se invece desidero impegnarmi leggo Corto Maltese, diceva Umberto Eco ribaltando argutamente il concetto. Oltre ai libri e alla semiotica era intrigato dal fascino dei codici antichi e... dei fumetti, che collezionava. Penso visiterebbe volentieri la Marco Lucchetti Art Gallery a Lugano (piazza Cioccaro 11) per guardare, dire la sua, per discutere di fumetti con Marco Lucchetti e Simone Bianchi, due che se ne intendono. Il gallerista al punto da dedicarci tutto il tempo e la passione possibile secondo il detto «il fumetto non è solo un fumetto ma è arte». E da incantarsi non solo dinanzi alle storie, ma proprio anche all’opera che prende forma con le varie tecniche, dal disegno all’acquarello fino alla «tavola» finale, «il risultato di un percorso bello e intrigante. Non basta la fantasia, ci vogliono tecnica e competenza, come nelle botteghe d’arte d’un tempo». Per poi precisare di Simone Bianchi: «Certo che crea e disegna fumetti, ma per me è prima di tutto un artista come i suoi colleghi, da Crepax a Giardino, Manara, Pratt, Pazienza, Serpieri, Sergio Toppi e tanti altri di qui e di là dell’Atlantico, le cui opere riempiono questa Galleria d’arte, dal pianterreno a quassù, secondo piano».

Musica per Simone Bianchi, pittore, designer e artista conosciuto anche in America per i fumetti, le copertine di CD e video musicali, i giochi di ruolo e nei fumetti per i suoi Detective Comics, Green Lantern, Wolverine... «Artista? Grazie. Ma io mi considero un illustratore nella scia dei grandi che mi hanno preceduto. Mi trovo bene dentro una sceneggiatura che prende forma e posso calarmi nel mio ruolo. Ma mi piace anche la preparazione di una storia, il lavoro che la precede e magari non arriverà mai, ma comunque mi dà l’occasione di immaginare personaggi e avventure che prendono forma, di disegnare avendo presente il lavoro dei miei colleghi».