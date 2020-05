Il 2020 è un anno legato alla figura di Arturo Benedetti Michelangeli, pianista italiano tra i maggiori interpreti dello strumento del XX secolo e che in virtù dell’unicità del suo tocco, delle iridescenze timbriche e della sua raffinatezza interpretativa, è da molti considerato tra i più grandi di sempre. Di lui infatti si è celebrato a gennaio il centenario della nascita (avvenuta a Brescia il 5 gennaio 1920) e tra poco più di un mese − il 12 giugno − si ricorderà il XXV della scomparsa, avvenuta nel 1995 in quel Canton Ticino in cui dagli anni Sessanta si era auto esiliato e dove, a Pura, riposano le sue spoglie. Tra i molti omaggi tributati a una delle personalità più complesse e affascinanti del mondo della musica, c’è quella di Roberto Cotroneo, che ha da poco pubblicato un libro dedicato...