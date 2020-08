“Il fantasma della cucina italiana” - come s’intitola la speciale biografia di Pellegrino Artusi (1820-1911), l’”Artusi” del piccolo scaffale di ogni cucina rispettabile, scritta da Alberto Capatti cogliendo opportunamente l’occasione della ricorrenza dei duecento anni dalla nascita - è tutt’altra immagine di quella di una persona morta che torna a manifestarsi ai vivi. Forse perché Pellegrino Artusi, già prima di diventare “l’Artusi” delle ricette - da “Brodo”, numero 1, a “Spezie fini”, numero 790, raccolte nel sempreverde “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” - visse più di una vita e infatti Capatti glie ne conta quattro di esistenze, per più di un verso perfino romanzesche. Infatti “Il fantasma della cucina italiana” racconta l’avventura singolare di un longevo signore che pratica...