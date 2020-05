Costretti a causa dell’emergenza sanitaria a posticipare a settembre la 15. edizione di ChiassoLetteraria, che avrebbe dovuto tenersi in questi giorni, gli organizzatori del Festival internazionale di letteratura hanno deciso di aprire comunque una finestra di dialogo sui social e sul sito dell’evento. Una finestra di dialogo attraverso la quale condividere riflessioni sulle scorse edizioni e sguardi al futuro. Al pubblico da casa vengono quindi proposte conferenze, interviste, fotografie, testi, clip e chi lo desidera può unirsi con i suoi input: «Aggiungendo gli hashtag #crepe2020 #chiassoletteraria ai vari commenti, questi verranno raccolti su www.chiassoletteraria.ch insieme a tutti gli altri», spiegano i promotori. «Certo, niente sostituisce un festival vero, una sala gremita, le conversazioni prima e dopo un incontro», viene sottolineato. «Sarà più come il tirar fuori una vecchia foto del mare e, per qualche minuto, lasciarsi prendere dalla nostalgia con rinnovata fiducia. E quindi raccontarcelo».

Il pubblico è invitato a (ri)scoprire i video e le foto delle passate edizioni di Chiasso Letteraria, «rilanciandole in un dialogo fra noi tutti, in attesa di settembre».

La 15. edizione del Festival, come annunciato negli scorsi giorni, è prevista dal 2 al 6 settembre.